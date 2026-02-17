Ректор Сухумского госуниверситета оказалась жертвователем «Грузинской мечты»

Действующий ректор Сухумского государственного университета Теа Джугели в 2021 году пожертвовала правящей партии «Грузинская мечта» 10 000 лари. Достоверность информации, размещённой на сайте Службы государственного аудита, она подтвердила студентам, которые выступают против сохранения для университета лишь двух факультетов, в рамках реформы образования.



«Я была членом партии «Грузинская мечта» и баллотировалась по избирательному списку», - заявила действующий ректор Сухумского университета и, отвечая на вопрос студента о «образовательной реформе», сказала, что поддерживает эту концепцию - «это обязательно нужно было сделать спустя 30 лет».



В Сухумском государственном университете сейчас действуют пять факультетов и более 20 направлений. Со следующего года, в рамках реформы образования инициированной правящей партией «Грузинская мечта», университету оставят право на преподавание лишь абхазской филологии и нескольких программ. В результате реформы Сухумскому университету будет разрешено принять на 647 студентов меньше.



Согласно видению правящей партии «Грузинская мечта», в одном городе должно проходить обучение лишь по одному факультету. Исходя из этой концепции, один из крупнейших университетов Грузии - Государственный университет Илии, сможет принять на 92% меньше студентов.



12 февраля правительство представило часть реформы высшего образования, согласно которой государственным университетам будет ограничено право на реализацию учебных программ. В ряде вузов это решение назвали попыткой ограничить академическую свободу университетов.



В декабре международные исследователи и иностранные профессора призвали премьер-министра Ираклий Кобахидзе пересмотреть реформу высшего образования. В ответ на всю критику премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что не слышит аргументов против неё.





