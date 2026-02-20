Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Анастасия Губанова заняла девятое место на зимних Олимпийских играх


20.02.2026   10:48


На проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин представительница сборной Грузии Анастасия Губанова выступила с произвольной программой.

После короткой программы у Губановой было 71,77 балла, за произвольную программу она получила 138,22 балла, а в сумме набрала 209,99 балла и заняла девятое место. Представительница сборной Грузии улучшила результат предыдущей Олимпиады — в Пекине она была десятой.

Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала американка Алиса Лью (226,79 балла). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), а третью позицию также заняла представительница Японии — Ами Накаи (219,16 балла).


