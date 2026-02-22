Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
25 февраля в Тбилиси анонсирована акция против российской оккупации


22.02.2026   14:23


«Мы не смиримся с оккупацией» - под таким лозунгом 25 февраля в Тбилиси состоится протестная акция-шествие.

Участники акции сначала соберутся у парка Вере, откуда направятся шествием к зданию парламента Грузии.

«Над Тбилиси развевается красный флаг…» - эта депеша была отправлена в Москву 25 февраля 1921 года. В тот день Грузия потеряла независимость, но не утратила стремления к свободе. Прошло более 100 лет, однако борьба, которую юнкера начали в Коджори и Табахмела, до сих пор не завершена. Линия оккупации и сегодня проходит через нашу страну, и наш долг - завершить этот исторический разрыв победой.

Мы не просто наблюдатели. Мы - наследники 21-го года.

25 февраля мы собираемся почтить память тех, кто до последнего патрона защищал столицу; громко заявить, что оккупация временна, а наше сопротивление - вечно; показать, что начатое ими дело находится в наших руках и мы доведём его до конца», - отмечают организаторы.


