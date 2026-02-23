Илия II: Наступает время начала Великого поста

«Наступает время начала Великого поста — это самый особенный период в течение года. Забудьте взаимные обиды, примиритесь с враждующими, не отвечайте злословящим, усилите молитву», — говорится в обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго перед началом Великого поста.



«Наступает время начала Великого поста… Это самый особенный период года — наполненный болью сердца, покаянием, благодарностью и вместе с тем надеждой 40-дневный отрезок времени, к которому прибавляется и Страстная седмица.



Соблюдение этого поста обязательно для каждого, кто считает себя православным (не имею в виду людей с серьёзными проблемами со здоровьем), чтобы, по мере наших сил, достойно встретить великий день Воскресения Спасителя.



Забудьте взаимные обиды, примиритесь с враждующими, не отвечайте злословящим, усилите молитву, постоянно произносите Иисусову молитву и молитву к Божией Матери («Отвори нам двери милосердия»), а также 50-й псалом; каждую неделю укрепляйтесь исповедью и причастием и облекитесь в любовь, мир и доброту.



Да благословит Господь каждого из вас, простит вам ваши согрешения и дарует силу именоваться верными сынами и дочерьми Божиими. Дети мои духовные, прошу и меня простить за мои согрешения и немощи. Всегда молящийся о вас — Илия Второй», — говорится в обращении Патриарха.







