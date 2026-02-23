Состоялась очередная акция в поддержку Университета Илии

Вчера, 22 февраля, в Тбилиси состоялась очередная акция в поддержку Университета Илии и против запланированных изменений в сфере образования. Студенты, преподаватели и другие граждане собрались у корпуса А университета, затем переместились к корпусу Е, где студенты Государственного университета Илии зачитали манифест.



Манифест:

«Мы, студенты Государственного университета Илии, стоим перед историческим моментом, когда под вопросом стоит будущее не только одного института, но и самой академической свободы, критического мышления и демократического общества.



Текущее политическое решение, предусматривающее ограничение автономии университета или фактически его упразднение, является системной атакой на те принципы, без которых университет не может существовать.

Университет – это не просто здание или административная единица, это свободное пространство и предпосылка развития страны.



У нас четкая и аргументированная позиция: любая попытка ограничить автономию университета противоречит как основам демократического государства, так и самой сути современного образования.



Именно поэтому наше главное требование – немедленный отзыв указанной реформы и полноценная защита автономии университетов.

Наше сопротивление не является спонтанным — это осознанный, организованный и легитимный студенческий протест, где участие — не привилегия, а право.



Призываем всех студентов, академический персонал и граждан – присоединяйтесь к нам. Каждый может внести свой вклад в той или иной форме — будь то разговор в аудитории, участие в дискуссиях или присутствие на улице.



Сегодня мы находимся на пути консолидации и мобилизации. Этот процесс не будет простым, но он необходим. История показывает, что университеты всегда были в авангарде перемен, и сегодня эта ответственность снова на нас.



Мы не просим ничего особенного. Мы защищаем тот минимум, без которого не существует ни университета, ни демократии. Если сегодня мы уступим университеты – завтра мы уступим свободу.

Поэтому мы говорим четко: университет должен оставаться свободным, студенческий голос должен оставаться независимым, а демократия – живой.



Мы защитим Университет Илии!

Мы защитим образование».





