Получивших биометрические паспорта в феврале советуют проверить его в Агентстве развития госуслуг

Тез, кто получил биометрический паспорт в феврале текущего года, призывают связаться с Агентством развития госуслуг и проверить, не дублируется ли номер паспорта.



Призыв касается тех, у кого номер паспорт начинается с «25AB».



«Тем, кто получил биометрический паспорт в феврале этого года, позвоните на горячую линию Агентства развития государственных услуг 0322 40 10 10 или на горячую линию Дома правосудия 0322 405 405, назовите номер своего паспорта и попросите проверить, не дублируется ли номер вашего паспорта.



Тем, у кого номер паспорта начинается с 25AB, следует обратиться в любой Дом правосудия. В обмен на неисправный паспорт вам бесплатно изготовят новый. В Тбилисском Доме правосудия мой паспорт был изготовлен за 1 день.

Тбилисский Дом правосудия открыт по выходным», - пишет airtravel.ge.





