В перекрытии дороги обвинили журналисток, освещавших акции протеста

07.03.2026 22:04





МВД предъявило административные обвинения сотрудницам двух изданий. Речь идет про журналистку Netgazeti Мариам Дзидзариа и журналистку Tabula, Мариам Куправа.



Дзидзариа была на «субботнем марше от 31 января». Netgazeti пишет, что во время освещения акции на ней был бейдж, подтверждающий, что она журналистка, а также нарукавная повязка (PRESS) камера. Tabula сообщает, что Куправа также выполняла профессиональные обязательства во время акции 7 февраля.



Девушкам грозит либо штраф, либо административный арест в 15 суток.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





