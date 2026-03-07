Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В перекрытии дороги обвинили журналисток, освещавших акции протеста


07.03.2026   22:04


МВД предъявило административные обвинения сотрудницам двух изданий. Речь идет про журналистку Netgazeti Мариам Дзидзариа и журналистку Tabula, Мариам Куправа.

Дзидзариа была на «субботнем марше от 31 января». Netgazeti пишет, что во время освещения акции на ней был бейдж, подтверждающий, что она журналистка, а также нарукавная повязка (PRESS) камера. Tabula сообщает, что Куправа также выполняла профессиональные обязательства во время акции 7 февраля.

Девушкам грозит либо штраф, либо административный арест в 15 суток.


