В перекрытии дороги обвинили журналисток, освещавших акции протеста
07.03.2026 22:04
МВД предъявило административные обвинения сотрудницам двух изданий. Речь идет про журналистку Netgazeti Мариам Дзидзариа и журналистку Tabula, Мариам Куправа.
Дзидзариа была на «субботнем марше от 31 января». Netgazeti пишет, что во время освещения акции на ней был бейдж, подтверждающий, что она журналистка, а также нарукавная повязка (PRESS) камера. Tabula сообщает, что Куправа также выполняла профессиональные обязательства во время акции 7 февраля.
Девушкам грозит либо штраф, либо административный арест в 15 суток.