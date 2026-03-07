В морском порту Батуми прошёл торжественный приём к весенним праздникам

В выставочном пространстве морского порта Батуми состоялся торжественный приём, посвящённый весенним праздникам.

Руководство порта и мужчины-коллеги подготовили для сотрудниц особую атмосферу, подчеркнув тем самым уважение и признание профессионализма женщин, работающих в организации.



Встреча прошла не только в формате традиционных поздравлений, но и в виде открытого диалога. Основное внимание уделили роли женщин в морской индустрии — сфере, которая исторически ассоциируется с высокой ответственностью, стойкостью и постоянными вызовами.



Отмечалось, что стабильная работа и развитие порта невозможны без интеллектуального потенциала и профессиональной самоотдачи женщин, которые ежедневно вносят вклад в общее дело.



Во время обсуждения также затронули актуальные вопросы отрасли. Подчёркивалось, что организаторские навыки и внимание к деталям, которыми обладают женщины-специалисты, играют важную роль в управлении портом.

Руководство отметило, что именно профессионализм женщин помогает сохранять баланс и повышает эффективность работы всей портовой системы.





