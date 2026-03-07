Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В морском порту Батуми прошёл торжественный приём к весенним праздникам


07.03.2026   22:15


В выставочном пространстве морского порта Батуми состоялся торжественный приём, посвящённый весенним праздникам.
Руководство порта и мужчины-коллеги подготовили для сотрудниц особую атмосферу, подчеркнув тем самым уважение и признание профессионализма женщин, работающих в организации.

Встреча прошла не только в формате традиционных поздравлений, но и в виде открытого диалога. Основное внимание уделили роли женщин в морской индустрии — сфере, которая исторически ассоциируется с высокой ответственностью, стойкостью и постоянными вызовами.

Отмечалось, что стабильная работа и развитие порта невозможны без интеллектуального потенциала и профессиональной самоотдачи женщин, которые ежедневно вносят вклад в общее дело.

Во время обсуждения также затронули актуальные вопросы отрасли. Подчёркивалось, что организаторские навыки и внимание к деталям, которыми обладают женщины-специалисты, играют важную роль в управлении портом.
Руководство отметило, что именно профессионализм женщин помогает сохранять баланс и повышает эффективность работы всей портовой системы.


