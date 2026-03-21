22 марта с 02:00 до 09:00 граждане не смогут войти в собор Святой Троицы

22 марта с 02:00 до 09:00 граждане не смогут входить в собор Святой Троицы, так как в это время храм должны подготовить к богослужению. Как стало известно «Интерпрессньюс», в этот период граждане смогут оставаться на территории вокруг собора Святой Троицы, в том числе во дворе, но войти непосредственно в храм они не смогут.



Как поясняют священослужители, воскресная служба в соборе Троицы начнётся в 09:00 и, ее проведут местоблюститель Католикоса-Патриарха владыка Шио вместе с архиереями.



Кроме того, по существующей информации, к 11:00 в Тбилиси прибудет Вселенский Патриарх и примет участие в отпевании.





