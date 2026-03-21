Около 80 человек прибудет из России на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии

21.03.2026 20:16





Из Беларуси приезжает экзарх и возглавит делегацию Русской Церкви, он приедет и примет участие в этой службе. Единство этой церкви имеет большое значение. Делегация будет очень большой - 80 человек, - об этом заявил предстоятель грузинской церкви Святого Георгия в России, протоиерей Федор Кречетов.



На вопрос, какова его позиция относительно участия Вселенского Патриарха Варфоломея I в завтрашнем богослужении протоиерей отметил , что это хорошо, поскольку должно быть единство.



«Вместе со мной сегодня прибыли мой священнослужитель отец Мирон и члены церкви Святого Георгия из России. Я предстоятель грузинской церкви Святого Георгия. Единство должно быть, мир и все хорошее», - заявил протоиерей.



Стоит отметить, что в последние годы РПЦ и её нынешний патриарх Кирилл (Гундяев), поддерживающий войну в Украине, не используют в официальных письмах — будь то поздравления с днём рождения или годовщиной интронизации, а теперь даже в соболезнованиях по случаю кончины — полный титул Католикоса-Патриарха Илии II.



Полный титул звучит так: «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский», однако РПЦ систематически опускает часть, связанную с Абхазией.



При этом РПЦ официально признаёт юрисдикцию Грузинской православной церкви на территориях Абхазии и Цхинвальского региона.





