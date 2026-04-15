TV Pirveli: из под стражи освобожден обвиненый в поставке силовым структурам опасных консервов
15.04.2026 16:43
Владелец и директор компаний «Батоно» и «Кула» Иване Гоглидзе освобождён из-под стражи, информацию подтверждает его адвокат Каха Церетели, сообщает телекомпания Pirveli. Бизнесмен покинул тюрьму под залог в размере полумиллиона лари после того, как ему была изменена мера пресечения.
Иване Гоглидзе был задержан несколько месяцев назад Следственной службой Министерства финансов. Ему предъявлено обвинение в поставке силовым структурам (МВД и Министерству обороны) крупных партий фальсифицированных и опасных для здоровья рыбных консервов.
Следствие утверждает, что продукция на сумму более 380 000 лари была непригодна для употребления в пищу.
Гоглидзе предъявлено обвинение по статье 197 Уголовного кодекса, которая предусматривает фальсификацию пищевой продукции, способную создать угрозу жизни и здоровью человека. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.
