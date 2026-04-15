|
|
|
У здания правительства проходит акция родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна
15.04.2026 16:51
У администрации правительства (Канцелярии) проходит акция родители детей с редким генетическим заболеванием, мышечной дистрофией Дюшенна.
Часть родителей не пускают в канцелярию для подачи заявления.
Родители детей с синдромом Дюшенна требуют ввоза новых лекарств для лечения и контроля заболевания.
По словам родителей, препараты нового поколения могут защитить детей с синдромом Дюшенна от дальнейших осложнений со здоровьем.
Трое несовершеннолетних больных детей уже умерли в Грузии с начала 2026 года.
Мышечная дистрофия Дюшенна – генетическое заболевание, которое в раннем возрасте вызывает мышечную слабость и приводит к летальному исходу.
По данным организации «Вместе против мышечной дистрофии Дюшенна», в Грузии около 100 детей, больных дистрофией Дюшенна.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна