У здания правительства проходит акция родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна


15.04.2026   16:51


У администрации правительства (Канцелярии) проходит акция родители детей с редким генетическим заболеванием, мышечной дистрофией Дюшенна.

Часть родителей не пускают в канцелярию для подачи заявления.

Родители детей с синдромом Дюшенна требуют ввоза новых лекарств для лечения и контроля заболевания.
По словам родителей, препараты нового поколения могут защитить детей с синдромом Дюшенна от дальнейших осложнений со здоровьем.

Трое несовершеннолетних больных детей уже умерли в Грузии с начала 2026 года.

Мышечная дистрофия Дюшенна – генетическое заболевание, которое в раннем возрасте вызывает мышечную слабость и приводит к летальному исходу.

По данным организации «Вместе против мышечной дистрофии Дюшенна», в Грузии около 100 детей, больных дистрофией Дюшенна.


