У здания правительства проходит акция родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна

15.04.2026 16:51





У администрации правительства (Канцелярии) проходит акция родители детей с редким генетическим заболеванием, мышечной дистрофией Дюшенна.



Часть родителей не пускают в канцелярию для подачи заявления.



Родители детей с синдромом Дюшенна требуют ввоза новых лекарств для лечения и контроля заболевания.

По словам родителей, препараты нового поколения могут защитить детей с синдромом Дюшенна от дальнейших осложнений со здоровьем.



Трое несовершеннолетних больных детей уже умерли в Грузии с начала 2026 года.



Мышечная дистрофия Дюшенна – генетическое заболевание, которое в раннем возрасте вызывает мышечную слабость и приводит к летальному исходу.



По данным организации «Вместе против мышечной дистрофии Дюшенна», в Грузии около 100 детей, больных дистрофией Дюшенна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





