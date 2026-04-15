|
|
|
Суд оштрафовал заключенных Чечина, Грибулю и Кухарчуна на 5000 лари каждого за игру в карты
15.04.2026 17:02
Судья Тбилисского городского суда Нато Худжадзе оштрафовала узников совести Антона Чечина, Артёма Грибуля и Сергея Кухарчука на 5000 лари каждого за игру в карты в тюрьме.
Прокуратура заключила с ними процессуальное соглашение.
Адвокат Дарья Самодурова сообщила изданию Publika, что обвиняемые признали факт игры в «дурака».
Новое уголовное обвинение Чечину, Грибулю и Кухарчуку было предъявлено 3 февраля 2026 года, в связи с игрой в карты в пенитенциарном учреждении.
Согласно статье 378, часть 2 Уголовного кодекса, это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Адвокаты утверждают, что осуждённые не знали о запрете на игру в карты в условиях заключения.
Что было известно?
Согласно материалам дела, речь идет о самодельных картах из картонных листов, которые, по версии прокуратуры, изготовил четвертый обвиняемый, находящийся в камере, – литовец Гиедриус Вотронович, а остальные трое только пользовались ими. Инцидент произошел 5 октября.
В беседе с "Publika" сообщил адвокат Кухарчука, Николоз Легашвили, этот четвертый человек на данном этапе экстрадирован, и ему обвинение не предъявлено.
Адвокаты указывали на проблемы, связанные с переводом, по словам адвоката Антона Чечина, обвиняемому по делу до этого случая [5 октября] не был предоставлен на понятном ему языке список/перечень/документ о запрещенных в тюрьме предметах.
Как заявляла сторона защиты, соответствующий протокол на понятном им языке осужденным предоставили примерно через два месяца, после того, как произошел инцидент [5 октября].
Напомним, все трое участвовали в акциях протеста в декабре 2024 года, тогда же и были арестованы.
В сентябре 2025 года, Сергея Кухарчука приговорили к 2 годам лишения свободы по статье об участии в организованной групповой деятельности. А Антона Чечина и Артема Грибуля каждого к 8 годам и шести месяцам, по обвинению в хранении наркотических средств.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна