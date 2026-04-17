В суде проходит процесс по делу Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава
17.04.2026 14:57
В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили и оппозиционного политика Муртаза Зоделавы.
На судебном заседании присутствует только один обвиняемый - Леван Хабеишвили. Что касается второго обвиняемого, Муртаза Зоделавы, он отказался присутствовать на судебном процессе.
Дело рассматривает судья Ираклий Хускивадзе. Процесс продолжается исследованием доказательств стороны обвинения. В настоящее время в качестве свидетеля допрашивается начальник одного из управлений по обеспечению правопорядка и безопасности Службы госохраны Шота Папуашвили.
Для справки, Левану Хабеишвили вменяется обещание взятки должностному лицу с целью совершения незаконного действия, а также публичные призывы к свержению государственной власти.
