В суде проходит процесс по делу Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава


17.04.2026   14:57


В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу председателя политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили и оппозиционного политика Муртаза Зоделавы.

На судебном заседании присутствует только один обвиняемый - Леван Хабеишвили. Что касается второго обвиняемого, Муртаза Зоделавы, он отказался присутствовать на судебном процессе.

Дело рассматривает судья Ираклий Хускивадзе. Процесс продолжается исследованием доказательств стороны обвинения. В настоящее время в качестве свидетеля допрашивается начальник одного из управлений по обеспечению правопорядка и безопасности Службы госохраны Шота Папуашвили.

Для справки, Левану Хабеишвили вменяется обещание взятки должностному лицу с целью совершения незаконного действия, а также публичные призывы к свержению государственной власти.


