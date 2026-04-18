Лука Майсурадзе завоевал золотую медаль ЧЕ по дзюдо

18.04.2026 21:16





Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо. В финале чемпион мира победил представителя сборной Сербии Неманью Майдова и стал чемпионом Европы во второй раз в своей карьере.



Эта медаль стала четвертой по счету для Луки Майсурадзе на чемпионатах Европы. Впервые он стал чемпионом в 2022 году, а в 2019 и 2020 годах взял бронзовые медали.



Майсурадзе внес пятую медаль в копилку грузинской делегации на континентальном чемпионате 2026 года. Днем ранее чемпионами Европы стали Этер Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг), а Георгий Сардалашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) принесли грузинской команде серебряные медали.







