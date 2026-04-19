С 23 по 26 апреля в Expo Georgia пройдет Тбилисская книжная ярмарка

19.04.2026 20:06





В течение четырёх дней Tbilisi Book Fair объединит любителей книг и предложит насыщенную литературную, образовательную и развлекательную программу.



▪ Ярмарка откроется 23 апреля в Международный день книги и авторского права и пройдёт в XI павильоне Expo Georgia.

▪ Главная тема этого года — «За свободу через книги».



В программе:

— издательства и книжные магазины

— новинки и крупные скидки

— литературные события и встречи с авторами

— хенд-мейд штуки, постеры и тематические аксессуары

— дискуссии о свободе образования (совместно с университетом Илии)

— перформанс «Писатели — политзаключённым»



Впервые появится пространство для подростков «Читай, думай, проверяй» — с интерактивными форматами, направленными на развитие критического мышления и медиаграмотности.



Площадка будет разделена на несколько зон:

— главная сцена — презентации книг и встречи с авторами

— малая сцена — литературные перформансы

— детская зона — чтение сказок и познавательные активности

— молодежная зона — воркшопы и мастер-классы по цифровой безопасности и медиаграмотности



Кроме того, на Tbilisi Book Fair будет представлен проект sinatle.media в поддержку независимых онлайн-медиа.

В пространстве можно будет лично пообщаться с журналистами, поучаствовать в открытых дискуссиях, предложить свои темы и познакомиться с материалами независимых медиа. Гости также смогут поддержать инициативу и внести вклад в развитие независимой журналистики.



Вход на мероприятие свободный. Ярмарка будет открыта ежедневно с 11:00 до 20:00 в XI павильоне. Подробная информация доступна на странице мероприятия в Facebook.



Tbilisi Book Fair – преемница Тбилисского международного книжного фестиваля, который до 2022 года проходил под патронажем Минкультуры Грузии. Мероприятие, которое устраивали ежегодно с 1997 года, считалось одним из крупнейших в Кавказском регионе. Власти прекратили его финансирование на фоне масштабных протестов представителей сферы культуры, которые говорили о попытках установления цензуры.





