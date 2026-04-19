С 23 по 26 апреля в Expo Georgia пройдет Тбилисская книжная ярмарка
19.04.2026 20:06
В течение четырёх дней Tbilisi Book Fair объединит любителей книг и предложит насыщенную литературную, образовательную и развлекательную программу.
▪ Ярмарка откроется 23 апреля в Международный день книги и авторского права и пройдёт в XI павильоне Expo Georgia.
▪ Главная тема этого года — «За свободу через книги».
В программе:
— издательства и книжные магазины
— новинки и крупные скидки
— литературные события и встречи с авторами
— хенд-мейд штуки, постеры и тематические аксессуары
— дискуссии о свободе образования (совместно с университетом Илии)
— перформанс «Писатели — политзаключённым»
Впервые появится пространство для подростков «Читай, думай, проверяй» — с интерактивными форматами, направленными на развитие критического мышления и медиаграмотности.
Площадка будет разделена на несколько зон:
— главная сцена — презентации книг и встречи с авторами
— малая сцена — литературные перформансы
— детская зона — чтение сказок и познавательные активности
— молодежная зона — воркшопы и мастер-классы по цифровой безопасности и медиаграмотности
Кроме того, на Tbilisi Book Fair будет представлен проект sinatle.media в поддержку независимых онлайн-медиа.
В пространстве можно будет лично пообщаться с журналистами, поучаствовать в открытых дискуссиях, предложить свои темы и познакомиться с материалами независимых медиа. Гости также смогут поддержать инициативу и внести вклад в развитие независимой журналистики.
Вход на мероприятие свободный. Ярмарка будет открыта ежедневно с 11:00 до 20:00 в XI павильоне. Подробная информация доступна на странице мероприятия в Facebook.
Tbilisi Book Fair – преемница Тбилисского международного книжного фестиваля, который до 2022 года проходил под патронажем Минкультуры Грузии. Мероприятие, которое устраивали ежегодно с 1997 года, считалось одним из крупнейших в Кавказском регионе. Власти прекратили его финансирование на фоне масштабных протестов представителей сферы культуры, которые говорили о попытках установления цензуры.
