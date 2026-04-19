В Тбилиси пройдёт международный аукцион современного грузинского искусства


19.04.2026   20:07


В Тбилиси 27 апреля пройдёт международный аукцион современного грузинского искусства «Современное и модернистское грузинское искусство», который состоится в Музее современного искусства им. Зураба Церетели.

Параллельно будет организована прямая трансляция на международных аукционных платформах, что обеспечит глобальную видимость лотов и доступ к международным коллекционерам.

В коллекцию вошло 90 работ художников XX–XXI веков, отражающих сложный и самобытный визуальный язык Грузии, сформированный её историей и культурной идентичностью.

Как пишет Marketer, организатор — Hessink’s Tbilisi Auction House. Это первый международный аукционный дом, связанный с Грузией. Согласно их сайту, он был создан в результате слияния голландского аукционного дома Hessink’s и тбилисского Auction House.

Широкую известность Hessink получил в 2025 году, когда продал крупнейший метеорит Гибеон за рекордные $2.5 млн.


В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
