В Тбилиси пройдёт международный аукцион современного грузинского искусства
19.04.2026 20:07
В Тбилиси 27 апреля пройдёт международный аукцион современного грузинского искусства «Современное и модернистское грузинское искусство», который состоится в Музее современного искусства им. Зураба Церетели.
Параллельно будет организована прямая трансляция на международных аукционных платформах, что обеспечит глобальную видимость лотов и доступ к международным коллекционерам.
В коллекцию вошло 90 работ художников XX–XXI веков, отражающих сложный и самобытный визуальный язык Грузии, сформированный её историей и культурной идентичностью.
Как пишет Marketer, организатор — Hessink’s Tbilisi Auction House. Это первый международный аукционный дом, связанный с Грузией. Согласно их сайту, он был создан в результате слияния голландского аукционного дома Hessink’s и тбилисского Auction House.
Широкую известность Hessink получил в 2025 году, когда продал крупнейший метеорит Гибеон за рекордные $2.5 млн.
