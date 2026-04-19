|
|
|
«Монах» Николоз был найден мертвым в своей квартире
19.04.2026 20:09
Нариман Макарашвили, он же «монах Николоз» (Нариман), был найден мертвым в жилой квартире.
По информации Mtavari, очевидцы сообщили, что "представители Министерства внутренних дел взломали дверь квартиры и нашли его мертвым".
По имеющейся информации, монах Николоз получил постриг в начале 1990-х и долгое время жил в уединении. По воспоминаниям митрополита Иосиба, он служил в кафедральном храме Светицховели, но пропускал службы и проявлял крайние аскетические практики (включая голодание). Из-за этого и якобы по состоянию здоровья уже в 1990-е патриарх Илия II приостановил его священнослужение. С тех пор Макарашвили официально не совершал богослужений и взял обед молчания, хотя в сети не мало видео, где он ругается.
Некоторые священнослужители, включая митрополита Иосиба, считали, что вокруг Наримани появилась "новая секта"
В 2016 году Патриархия Грузии распространила заявление о распространении фотографий монаха Николоза в общественных местах:
"В общественных местах, в транспорте, особенно в лечебных учреждениях, от имени церкви распространяются фотографии монаха Николоза (Макарашвили) с текстами: "Спаситель", "Избавитель" и т.д.
Хотим пояснить, что монах Николоз почти 20 лет отстранен от священнослужения по определенным причинам, связанным со здоровьем", - отмечалось в заявлении.
В Грузии он стал широко известен из-за слухов и различных неоднозначных действий. Но вероятно, самое главное, что у него сформировалась довольно большая группа последователей.
Десятки сторонников из разных регионов Грузии перманентно дежурили в коридоре многоквартирного дома, ждали его появления и молились у его квартиры и около дома.
Часть из них воспринимала его как «спасителя», «владыку», «патриарха», а некоторые даже как «воплощение Христа». Митрополит Иосиб вспоминал, что Нариман мнил себя Богом и Творцом.
При этом его соседи часто жаловались на шум (молитвы и песнопения в подъезде) и конфликты.
В 2016-17 году Наримани выселяли из одной из квартир его родственника, как пишут СМИ. Его выселили, а потом он вернулся. Были даже стычки с полицией и протесты против его выселения.
Против монаха также было возбуждено уголовное дело по статье 120, касающейся причинения незначительного вреда здоровью.
По данным СМИ, в 2019 году группу журналистов проправительственного телеканала «Imedi» избили около его дома в Земо Поничала. Журналисты готовили репортаж, и его последователи встретили их с агрессией и физически напали. Пострадавшие тогда доставлены в больницу. МВД возбудило дело по статьям о применении силы и препятствии работе журналистов
Его последователями в различных соцсетях были созданы десятки аккаунтов, посвящённых ему. Они и оплачивали аренду его жилья и обеспечивали его питанием.
Как сообщили в МВД Грузии, следствие ведется по статье 115-й УК Грузии – доведение до самоубийства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна