«Монах» Николоз был найден мертвым в своей квартире

19.04.2026 20:09





Нариман Макарашвили, он же «монах Николоз» (Нариман), был найден мертвым в жилой квартире.



По информации Mtavari, очевидцы сообщили, что "представители Министерства внутренних дел взломали дверь квартиры и нашли его мертвым".



По имеющейся информации, монах Николоз получил постриг в начале 1990-х и долгое время жил в уединении. По воспоминаниям митрополита Иосиба, он служил в кафедральном храме Светицховели, но пропускал службы и проявлял крайние аскетические практики (включая голодание). Из-за этого и якобы по состоянию здоровья уже в 1990-е патриарх Илия II приостановил его священнослужение. С тех пор Макарашвили официально не совершал богослужений и взял обед молчания, хотя в сети не мало видео, где он ругается.

Некоторые священнослужители, включая митрополита Иосиба, считали, что вокруг Наримани появилась "новая секта"



В 2016 году Патриархия Грузии распространила заявление о распространении фотографий монаха Николоза в общественных местах:



"В общественных местах, в транспорте, особенно в лечебных учреждениях, от имени церкви распространяются фотографии монаха Николоза (Макарашвили) с текстами: "Спаситель", "Избавитель" и т.д.



Хотим пояснить, что монах Николоз почти 20 лет отстранен от священнослужения по определенным причинам, связанным со здоровьем", - отмечалось в заявлении.



В Грузии он стал широко известен из-за слухов и различных неоднозначных действий. Но вероятно, самое главное, что у него сформировалась довольно большая группа последователей.



Десятки сторонников из разных регионов Грузии перманентно дежурили в коридоре многоквартирного дома, ждали его появления и молились у его квартиры и около дома.



Часть из них воспринимала его как «спасителя», «владыку», «патриарха», а некоторые даже как «воплощение Христа». Митрополит Иосиб вспоминал, что Нариман мнил себя Богом и Творцом.



При этом его соседи часто жаловались на шум (молитвы и песнопения в подъезде) и конфликты.



В 2016-17 году Наримани выселяли из одной из квартир его родственника, как пишут СМИ. Его выселили, а потом он вернулся. Были даже стычки с полицией и протесты против его выселения.



Против монаха также было возбуждено уголовное дело по статье 120, касающейся причинения незначительного вреда здоровью.



По данным СМИ, в 2019 году группу журналистов проправительственного телеканала «Imedi» избили около его дома в Земо Поничала. Журналисты готовили репортаж, и его последователи встретили их с агрессией и физически напали. Пострадавшие тогда доставлены в больницу. МВД возбудило дело по статьям о применении силы и препятствии работе журналистов



Его последователями в различных соцсетях были созданы десятки аккаунтов, посвящённых ему. Они и оплачивали аренду его жилья и обеспечивали его питанием.



Как сообщили в МВД Грузии, следствие ведется по статье 115-й УК Грузии – доведение до самоубийства.





