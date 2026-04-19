Грузия триумфально завершила домашний чемпионат Европы по дзюдо

19.04.2026 23:52





Сборная Грузии заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы по дзюдо, который прошёл в Тбилиси. Это исторический результат для национальной команды.



Грузинские дзюдоисты завоевали семь медалей — четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую.



В последний день турнира капитан сборной Гурам Тушишвили (+100 кг) стал чемпионом Европы, победив в финале двукратного олимпийского чемпиона — чеха Лукаша Крпалека. Для него это уже третье золото чемпионатов Европы.



«Я очень рад: стал чемпионом Европы в третий раз. Но эта победа была самой важной, потому что чемпионат проходил в Грузии. Я порадовал грузинских болельщиков — поздравляю всех», — сказал Тушишвили.



Золотые медали также завоевали Этери Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг) и Лука Маисурадзе (90 кг). Серебряными призёрами стали Георгий Сардалашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг), бронзовую медаль завоевал Илья Суламанидзе (100 кг).



Второе место в командном зачёте заняла Франция, третье — Россия.





