Желание шить школьную форму выразили 5 компаний

24.04.2026 12:45





В результате объявленного исследования рынка для пошива школьной формы для учащихся начальной ступени на 2026–2027 учебный год были определены 5 компаний-претендентов.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве образования, представленная указанными компаниями документация в настоящее время находится на рассмотрении, и определяется соответствие требуемым условиям.



«Для обеспечения пошива школьной формы, в результате исследования рынка, объявленного ООО «Образовательные ресурсы», находящееся в подчинении Министерства образования, науки и молодежи Грузии, были определены 5 компаний-претендентов. На данный момент мы рассматриваем представленную этими компаниями документацию, уточняя соответствие нашим требованиям. На следующем этапе будут исправлены и уточнены несоответствия в представленных компаниями документах, после чего будет заключен контракт с компанией, которая отвечает всем требованиям и условиям, изложенным в исследовании рынка. Выбор будет, в том числе, сделан в пользу компании, у которой будет самая низкая цена на запрашиваемый нами продукт», - заявило министерство.



Для справки, исследование рынка школьной формы для учащихся начальной ступени на 2026–2027 учебный год было объявлено ООО «Образовательные ресурсы» 3 апреля и завершено 22 апреля. В тендерной документации указано, что поставка должна осуществляться в два этапа. Первый этап включает поставку не менее 30% товара не позднее 31 июля 2026 года, а второй этап включает поставку оставшегося количества товара не позднее 20 августа 2026 года.



Что касается непосредственно количества, то, согласно тендерной документации, по заказу «Образовательных ресурсов» необходимо закупить 292 тысячи пиджаков для девочек, 308 тысяч пиджаков для мальчиков, 438 тысяч брюк для девочек, 616 тысяч брюк для мальчиков, 146 тысяч юбок до колена и 1000 длинных юбок.



Закупку школьной формы, кроме семей категории исключения, должны будут осуществлять сами родители учеников. По словам заместителя министра образования Звиада Габисония, стоимость изготовления формы составит до 100 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





