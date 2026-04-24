Армянской общине Грузии не разрешили провести акцию у посольства Турции

24.04.2026 16:19





Армянская община Грузии заявила, что не получила разрешения на проведение мирной демонстрации у посольства Турции 24 апреля, в день памяти жертв событий 1915 года, которые в Армении и ряде стран называют геноцидом.



Как сообщила член правления общины Жанета Багдасарян, они направили письменные обращения в муниципалитет и Министерство внутренних дел в установленные сроки, но получили отказ в проведении акции в запрошенном месте.



Армения и ряд стран мира называют геноцидом события 1915–1925 годов, в результате которых погибли сотни тысяч мирных жителей – армян, греков, ассирийцев, курдов. Этнические армяне покинули восточную часть современной Турции в период Первой мировой войны после массовых убийств со стороны Османской империи. Геноцид армян был признан Сенатом США в 2021 году. Турция признаёт, что в Османской империи погибло множество армян, однако считает число жертв спорным и отрицает систематический характер этих событий. Ереван продолжает официально считать массовые убийства армян и других христианских подданных Османской империи в 1915 году геноцидом, с чем согласна значительная часть историков. По данным Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), тогда было убито более 1 миллиона человек. В то же время Анкара утверждает, что речь идёт не о геноциде, а о массовых убийствах, в которых погибли как армяне, так и турки. Грузия эти события геноцидом не признала.



Какой ответ получила община

По словам Жанеты Багдасарян, в ответе было указано, что согласно закону Грузии «О собраниях и манифестациях», Министерство внутренних дел обязано обеспечивать баланс между свободой собраний и правами лиц, проживающих, работающих или ведущих предпринимательскую деятельность в местах проведения акций. Эти лица не должны быть ограничены в продолжении своей деятельности.



Также МВД обязано соблюдать баланс между свободой собраний и общественной безопасностью, правопорядком, транспортом и свободным передвижением граждан, а также другими правами и свободами человека. С этой целью МВД вправе рассматривать целесообразность изменения времени и/или места проведения собрания либо маршрута. Соответственно, с учётом указанного места и его специфики, проведение акции могло бы привести к нарушению указанных требований, поэтому общине предложили рассмотреть возможность изменения места проведения мероприятия.



Жанета Багдасарян заявила грузинской службе Радио Свобода, что они не рассматривают проведение акции в другом месте. Для них принципиально важно было провести демонстрацию именно у посольства Турции, как это происходило в последние двадцать лет.



«Армянская община отказывается от проведения в другой локации, мы не рассматриваем проведение акции по другому адресу, кроме территории у посольства Турции. Поэтому мы ничего проводить не планируем», - сказала Багдасарян.



Община также заявляет, что «эта практика не соответствует стандартам правового государства и подрывает доверие к государственным институтам. На протяжении многих лет Грузия позиционировала себя как демократическое государство, основанное на верховенстве закона, уважении прав человека и свободе выражения мнений».



«Мы убеждены, что все группы общества, включая национальные меньшинства, должны иметь возможность свободно и мирно выражать свои гражданские взгляды в таких условиях».



Община отмечает, что их целью было проведение мирной демонстрации, «направленной на сохранение исторической памяти, почтение памяти жертв геноцида и призыв к признанию геноцида армян».



Ранее Министерство внутренних дел удовлетворило обращение Армянской общины Грузии от 6 апреля и разрешило проведение шествия от станции метро «Исани» до двора церкви «Сурб Эчмиадзин» в Авлабари.





