Трехлетний ребенок, пострадавший в результате автоаварии в Гори, скончался в клинике

14.07.2026 10:29





Малолетний ребёнок, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Гори, скончался в клинике. Погибшему ребёнку было три года. Жертвой аварии также стала мать ребёнка.



Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в центре Гори, на улице Чавчавадзе. Автомобиль типа Jeep совершил наезд на женщину с ребёнком, переходивших дорогу.



По информации Министерства внутренних дел Грузии, следствие ведётся по статье 276-й Уголовного кодекса. В ведомстве также сообщили, что водитель, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, задержан.





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