Суд обязал Formula TV выплатить Гоге Хаиндрава 10 000 лари

14.07.2026 13:16





Тбилисский городской суд обязал оппозиционный телеканал Formula TV выплатить 10 000 лари в качестве компенсации за причинение морального вреда стороннику «Грузинской мечты», режиссеру Гоге Хандрава.



Предметом судебного разбирательства стал репортаж, который Хандрава посчитал ложным доносом и клеветой. В сюжете утверждалось, что Хаиндрава фигурирует в предполагаемой коррупционной схеме и схеме незаконного ввоза иностранных граждан в страну.



Ранее этот иск уже получил оценку как попытка запугать журналистов-расследователей и оказать на них давление.



В связи с этим делом «Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов» активировала сигнал тревоги.





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