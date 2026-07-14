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Суд обязал Formula TV выплатить Гоге Хаиндрава 10 000 лари


14.07.2026   13:16


Тбилисский городской суд обязал оппозиционный телеканал Formula TV выплатить 10 000 лари в качестве компенсации за причинение морального вреда стороннику «Грузинской мечты», режиссеру Гоге Хандрава.

Предметом судебного разбирательства стал репортаж, который Хандрава посчитал ложным доносом и клеветой. В сюжете утверждалось, что Хаиндрава фигурирует в предполагаемой коррупционной схеме и схеме незаконного ввоза иностранных граждан в страну.

Ранее этот иск уже получил оценку как попытка запугать журналистов-расследователей и оказать на них давление.

В связи с этим делом «Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов» активировала сигнал тревоги.


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