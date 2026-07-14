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Задержанный в Грузии британец может вернуться домой


14.07.2026   13:23


Ветеран из Великобритании Мэтью Рой Десмонд, который почти 3 месяца находится под стражей в Грузии, может вернуться на родину уже 16 июля, сообщает «Радио Свобода».

Заседание суда в Тбилиси, назначенное на 13 июля, было перенесено на 16 июля. До этого времени семья Десмонда должна собрать 100 тысяч лари (около 37 813 $, или 28 тысяч фунтов стерлингов), чтобы выплатить штраф в рамках процессуального соглашения с прокуратурой.

Адвокаты заявили, что сумму будет переведена к 16 июля, после чего ветерана освободят в зале суда, передадут миграционной службе и депортируют в Великобританию.

По словам адвоката Джабы Кочламазашвили, защита считает Десмонда невиновным, но британец согласился на сделку из-за состояния здоровья и риска получить от 8 до 12 лет лишения свободы в случае полноценного судебного разбирательства.

Мэтью Десмонда задержали в конце апреля при попытке въехать в Грузию из Турции на мотоцикле из-за обезболивающих препаратов, которые он принимал по назначению врача после травмы позвоночника, полученной во время службы в британской армии.

Адвокаты заявили, что причиной уголовного дела стало отсутствие апостиля на медицинской справке, хотя позже все необходимые документы были предоставлены.

На последнем заседании Десмонд впервые после ареста встретился с родственником, который приехал в Тбилиси, чтобы сопровождать его домой.

Если процессуальное соглашение будет утверждено, 16 июля британец сможет покинуть Грузию.


Источник: SOVA
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