Задержанный в Грузии британец может вернуться домой

14.07.2026 13:23





Ветеран из Великобритании Мэтью Рой Десмонд, который почти 3 месяца находится под стражей в Грузии, может вернуться на родину уже 16 июля, сообщает «Радио Свобода».



Заседание суда в Тбилиси, назначенное на 13 июля, было перенесено на 16 июля. До этого времени семья Десмонда должна собрать 100 тысяч лари (около 37 813 $, или 28 тысяч фунтов стерлингов), чтобы выплатить штраф в рамках процессуального соглашения с прокуратурой.



Адвокаты заявили, что сумму будет переведена к 16 июля, после чего ветерана освободят в зале суда, передадут миграционной службе и депортируют в Великобританию.



По словам адвоката Джабы Кочламазашвили, защита считает Десмонда невиновным, но британец согласился на сделку из-за состояния здоровья и риска получить от 8 до 12 лет лишения свободы в случае полноценного судебного разбирательства.



Мэтью Десмонда задержали в конце апреля при попытке въехать в Грузию из Турции на мотоцикле из-за обезболивающих препаратов, которые он принимал по назначению врача после травмы позвоночника, полученной во время службы в британской армии.



Адвокаты заявили, что причиной уголовного дела стало отсутствие апостиля на медицинской справке, хотя позже все необходимые документы были предоставлены.



На последнем заседании Десмонд впервые после ареста встретился с родственником, который приехал в Тбилиси, чтобы сопровождать его домой.



Если процессуальное соглашение будет утверждено, 16 июля британец сможет покинуть Грузию.



Источник: SOVA

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