Studio Fuksas призывает приостановить запланированный демонтаж «кувшинов на Рике»

17.07.2026 11:20





Итальянское архитектурное бюро Studio Fuksas призывает приостановить запланированный демонтаж так называемых «кувшинов на Рике» и найти для здания новое применение. Их заявление публикует издание Dezeen.



Studio Fuksas заявляет, что в течение последнего года неоднократно пыталась связаться с властями Тбилиси и владельцами здания, однако ответа так и не получила.



«За последние несколько месяцев студия не раз выступала с инициативой совместной работы с властями Грузии по поиску альтернативных решений, которые позволили бы сохранить это символическое здание и использовать его по новому назначению, избежав тем самым, по нашей оценке, преждевременного и необратимого демонтажа.



Утрата этого архитектурного произведения, получившего международное признание и множество наград, станет значительной потерей с культурной точки зрения», — заявляют в Studio Fuksas.



По заявлению студии, здание было построено на государственные средства, и его снос потребует дополнительных бюджетных расходов вместо того, чтобы оценить потенциал его повторного использования и обновления.



«Снос концертного зала также означает, что Тбилиси лишится уникального культурного пространства — зала классической музыки и важного центра современного искусства, который в рамках комплексной программы реабилитации мог бы служить и будущим поколениям», — говорится в заявлении.



По их словам, эти предложения остались без какого-либо ответа.



Studio Fuksas критикует как решение о демонтаже здания, так и отсутствие диалога со стороны городских властей и нынешних владельцев. До сих пор не объявлено, что именно будет построено на месте концертного зала в Рике, хотя в прошлом на этой территории рассматривалась идея строительства гостиницы.



«За более чем шестьдесят лет профессиональной деятельности это первый случай, когда Studio Fuksas сталкивается с угрозой демонтажа одного из своих проектов, при этом нас даже не пригласили принять участие в обсуждении альтернативных путей.



Ни государственные ведомства, ни другие заинтересованные стороны, несмотря на нашу неоднократную готовность, не выразили желания сотрудничать со студией. Studio Fuksas категорически против как демонтажа здания, так и отсутствия открытого диалога о его будущем.



У Тбилиси все еще есть возможность превратить незавершенный проект в символ обновления, инноваций и международной открытости. Не упустим эту возможность», — говорится в заявлении.



Studio Fuksas, основанная архитекторами Массимилиано и Дорианой Фуксас, является одним из самых известных архитектурных бюро Италии. Среди последних проектов студии — запланированный на побережье Монако так называемый «вертикальный парк».





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