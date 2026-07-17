Следующий этап регистрации первоклассников в публичные школы начнётся 20 июля

17.07.2026 14:36





Очередной этап регистрации первоклассников в государственные школы на 2026–2027 учебный год начнётся 20 июля и продлится по 31 июля включительно.



Как сообщили в Министерстве образования Грузии, в рамках этого этапа регистрация будет проводиться на свободные места, оставшиеся в государственных школах, а также на места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.



«Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием. Для регистрации родитель или законный представитель должен обратиться с заявлением в выбранную государственную школу и представить копию документа, удостоверяющего личность, а также копию свидетельства о рождении ребёнка. Регистрация учащегося осуществляется соответствующей государственной школой на основании представленных документов», — говорится в сообщении Министерства образования.







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