Проходит досудебное заседание по делу Гулбаата Рцхиладзе, задержанного по обвинению в шпионаже

20.07.2026 13:32





В Тбилисском городском суде проходит досудебное заседание по делу Гулбаата Рцхиладзе, обвиняемого в шпионаже. На сегодняшнем заседании будет рассмотрен вопрос о пересмотре избранной в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Как заявил адвокат Рцхиладзе Лаша Голубиани, сторона защиты намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения.



«Мера пресечения будет пересмотрена. Мы потребуем ее отмены либо замены на более мягкую — залог. Естественно, он не признает вину, и мы будем бороться до конца, чтобы добиться оправдания по обвинению в шпионаже, поскольку в действительности он не является шпионом. Во всех документах и доказательствах, представленных стороной обвинения, нет не только прямых, но даже косвенных доказательств того, что он совершал какие-либо шпионские действия. Материалы дела имеют гриф "секретно", и до сих пор следствие не называет, о каких именно двух странах идет речь. Пусть скажут, скрывать нечего. Напротив, мы требуем обнародовать материалы дела, и если этот человек действительно является шпионом, пусть это будет доказано обществу. Я утверждаю, что он не шпион. Мы требуем полностью рассекретить материалы дела и сделать судебные заседания открытыми», — заявил Голубиани.



Напомним, что 30 мая Гулбаат Рцхиладзе был задержан Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в шпионаже.



Ему предъявлено обвинение по части 1-й статьи 314-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за шпионаж. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Следствие утверждает, что задержанный поддерживал связь со специальными службами двух иностранных государств. В частности, по версии следствия, обвиняемый одновременно сотрудничал со спецслужбами двух иностранных государств и осуществлял параллельную разведывательную деятельность.





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