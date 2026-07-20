В Лечхуми обнаружили уникальный металлургический производственный комплекс возрастом около 3000 лет

20.07.2026 17:07





На территории села Догураши муниципалитета Цагери специалисты Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями в ходе археологических работ обнаружили уникальные артефакты бронзового века. Об этом сообщает министерство культуры Грузии.



По информации ведомства, обнаруженный комплекс, связанный с выплавкой металла, был датирован лабораторией Оксфордского университета XIII–IX веками до н. э. По своим масштабам он является крупнейшей из известных на сегодняшний день подобных мастерских в Колхиде и наиболее полно отражает сложный процесс выплавки металла.



«Это открытие вновь подтверждает, что в эпоху поздней бронзы — раннего железного века Лечхуми был одним из важнейших металлургических центров горной Колхиды и играл ведущую роль в производстве меди на Кавказе», — говорится в сообщении министерства культуры.



По данным ведомства, археологическая экспедиция в селе Догураши муниципалитета Цагери проводится при поддержке Министерства культуры Грузии, организована Национальным музеем Грузии и осуществляется под руководством доктора археологии Наны Резесидзе.



Исследованием древнейших медеплавильных мастерских руководит доктор исторических наук Нино Сулава. Наряду с грузинскими специалистами в работах принимали участие исследователи из Великобритании, Израиля и Италии.











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