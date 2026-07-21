Участник инцидента в телавской гостинице Георгий Чигладзе освобожден под залог в 5000 лари

21.07.2026 12:51





В качестве меры пресечения задержанному по делу об инциденте, произошедшем во время свадьбы в гостинице Agarani Estate Георгию Чигладзе избран залог в размере 5 000 лари.



Такое решение приняла судья Телавского районного суда Тамар Капанадзе. Она частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и освободила Георгия Чигладзе из зала суда.



На сегодняшнем процессе рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.



Прокуратура ходатайствовала о применении к Чигладзе залога в размере 5 000 лари с заключением, а сторона защиты - лишь освобождения в обмен на залог.



Прокурор Бека Нателаури обосновал необходимость применения к задержанному меры пресечения в виде залога. Он указал на риск того, что Чигладзе может скрыться или совершить новое преступление в случае отсутствии применения к нему залога.



Как отметил прокурор, он самовольно поднялся в номер, где проживали потерпевшие гости, и применил физическое насилие в отношении одной из них. Сначала он ударил потерпевшую в область плеча, а затем по лицу, в результате чего та получила перелом кости носа и сотрясение мозга.



Защита не согласилась с озвученными прокурором основаниями и отметила, что Георгий Чигладзе сотрудничал со следствием с первых же часов и не собирается скрываться.



Защита согласилась на применение залога, однако не тюремного. Они требовали освободить Чигладзе из зала суда.



Кроме того, заявили, что сумма залога приемлема, и пояснили, что гостиница выразила желание внести указанную сумму.



Судья удовлетворила ходатайство прокурора.



В начале слушания судья обратилась к обвиняемому. «У вас есть повреждение в области шеи. Меня интересует, не было ли оно нанесено полициейскими», - обратилась она, на что тот ответил отрицательно.



На вопрос о признании вины адвокат заявил, что Чигладзе согласен с показаниями, которые дал следствию.



Для справки, инцидент произошёл 18 июля в отеле в селе Руиспири Телавского муниципалитета. Словесная перепалка между гостями свадьбы и российскими туристами, проживавшими в отеле, переросла в физическое противостояние.



В частности, российские граждане с балкона гостиничного номера оскорбили гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, после чего обвиняемый нанёс одной из женщин телесные повреждения. В свою очередь, обвиняемый также указал на повреждение в области горла.



В связи с произошедшим сотрудники правоохранительных органов задержали Георгия Чигладзе.



Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса, которая подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью и предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.





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