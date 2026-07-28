Утерянные во время стихии в Телави автомобильные номера будут восстановлены бесплатно

28.07.2026 19:43





Восстановление государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств повреждённых или утраченных в результате стихийного бедствия, произошедшего 12 июля в городе Телави, будет осуществляться бесплатно.



Об этом сообщает Агентство обслуживания министерства внутренних дел Грузии.



Как заявили в Агентстве обслуживания, граждане, желающие воспользоваться данной льготой и восстановить государственные регистрационные номерные знаки, могут обратиться в любое структурное подразделение Агентства обслуживания по 24 августа 2026 года.







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