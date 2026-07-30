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TasteAtlas включил два грузинских блюда в рейтинг 100 лучших
30.07.2026 11:11
Грузинские блюда – мцвади (шашлык) и аджарский хачапури — вошли в топ-100 лучших блюд мира по версии TasteAtlas. Об этом говорится в обновленном рейтинге сервиса. Согласно рейтингу, мцвади занял 86-е место с оценкой 4,34 балла, а аджарский хачапури расположился на 91-й строчке с оценкой 4,33 балла.
По версии TasteAtlas, лучшим блюдом мира признан вори-вори (Vori-vori) из Парагвая. Примечательно, что три позиции в первой десятке занимают блюда итальянской кухни.
Топ-10 лучших блюд мира по версии TasteAtlas (2025–2026):
Парагвай — Vori-vori
Италия — Pizza Napoletana
Италия — Tajarin al tartufo bianco d’Alba
Индонезия — Sate kambing
Турция — Oltu cağ kebabı
Греция — Kontosouvli
Перу — Arroz tapado
Сербия — Komplet lepinja
Мексика — Quesabirria (Birria tacos)
Италия — Pappardelle al cinghiale
Рейтинг составлен на основе оценок пользователей. В общей сложности 453 720 человек оценили 11 781 блюдо, по итогам чего был сформирован список из 100 лучших блюд мира.
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