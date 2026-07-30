Еще одна организация требует пресечь оскорбления «святынь и фундаментальных ценностей» Грузии

30.07.2026 14:22





Еще одна организация требует пресечь оскорбления «святынь и фундаментальных ценностей» Грузии. Ее основали актеры и режиссеры



В Тбилиси прошла пресс-конференция инициативной группы, которая требует от правительства Грузии на законодательном уровне запретить оскорбления грузинских святынь.



Лидеры. Пресс-конференцию провели актер Гиорги Шанидзе, режиссер Гиорги Сихарулидзе и директор Батумского театра Коте Мжавия. По их словам, новая инициатива является аналогом британского закона, согласно которому оскорбление королевской семьи наказуемо в уголовном порядке.



Цитата. «Свобода выражения каждого человека — важнейшая ценность, однако это право не может превращаться в инструмент для оскорбления тех святынь и фундаментальных ценностей, которые составляют историческую, культурную и духовную основу страны.



В соответствии с полученным извне заданием некоторые смогли и практически довели дело до открытого гражданского противостояния — противостояния между грузинской нацией и финансируемыми извне деструктивными, управляемыми группами. Если дело дойдет до эскалации процессов, именно эта небольшая группа окажется наиболее пострадавшей, поскольку грузинский народ стоит на стороне грузинской идентичности и грузинских ценностей.



Поэтому, чтобы ситуация еще больше не обострилась и не дошла до состояния, когда даже мудрый грузинский народ может потерять терпение, необходимо предпринять ответственные шаги и решить существующие проблемы правовым, мирным путем», — сказал Шанидзе.



Контекст. За эту неделю это уже вторая подобная группа. 27 июля о создании движения по защите «грузинских традиций и ценностей» заявил борец ММА Гиорги Картвелишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





