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Врачи распространяют информацию о диагнозе и процессе лечения Элене Хоштария


30.07.2026   19:34


По информации врачей лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, находящейся под стражей, у нее диагностирован воспалительный спондилоартрит — воспалительное заболевание позвоночника, при котором поражается не только позвоночник, но и периферические суставы.

Как отмечают врачи Мака Иоселиани и Ана Кавтарадзе, Элене Хоштария начнет принимать лечебный препарат с завтрашнего дня.

«Элене Хоштария было проведено множество как радиологических, так и лабораторных исследований, часть из которых была отправлена за границу. Также было проведено множество консультаций как с врачами в Грузии, так и с зарубежными специалистами.

За этот период удалось добиться облегчения боли и симптоматического контроля состояния. В конечном итоге мы с коллегами пришли к единому мнению относительно диагноза, на который у нас были подозрения во время пребывания Элене в тюрьме, и запланировали дальнейшее лечение.

Что касается диагноза и лечения, да, мы подтвердили диагноз, на который были подозрения, — это воспалительный спондилоартрит. На основании большого количества исследований мы исключили наличие активной инфекции на данный момент. Проведенными исследованиями мы исчерпали все возможные риски, связанные с этим заболеванием, и свели их к минимуму.

Теперь, после подтверждения диагноза — воспалительного спондилоартрита, то есть воспалительного заболевания позвоночника, при котором поражается не только позвоночник, но и периферические суставы, — в соответствии с международными рекомендациями по этому заболеванию необходимо было начать применение препарата, способного модифицировать течение заболевания. Мы выбрали один из таких препаратов, который будет наиболее безопасным в данном случае. Этот препарат мы начнем применять завтра», — отмечают врачи.


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