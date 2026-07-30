Врачи распространяют информацию о диагнозе и процессе лечения Элене Хоштария

30.07.2026 19:34





По информации врачей лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, находящейся под стражей, у нее диагностирован воспалительный спондилоартрит — воспалительное заболевание позвоночника, при котором поражается не только позвоночник, но и периферические суставы.



Как отмечают врачи Мака Иоселиани и Ана Кавтарадзе, Элене Хоштария начнет принимать лечебный препарат с завтрашнего дня.



«Элене Хоштария было проведено множество как радиологических, так и лабораторных исследований, часть из которых была отправлена за границу. Также было проведено множество консультаций как с врачами в Грузии, так и с зарубежными специалистами.



За этот период удалось добиться облегчения боли и симптоматического контроля состояния. В конечном итоге мы с коллегами пришли к единому мнению относительно диагноза, на который у нас были подозрения во время пребывания Элене в тюрьме, и запланировали дальнейшее лечение.



Что касается диагноза и лечения, да, мы подтвердили диагноз, на который были подозрения, — это воспалительный спондилоартрит. На основании большого количества исследований мы исключили наличие активной инфекции на данный момент. Проведенными исследованиями мы исчерпали все возможные риски, связанные с этим заболеванием, и свели их к минимуму.



Теперь, после подтверждения диагноза — воспалительного спондилоартрита, то есть воспалительного заболевания позвоночника, при котором поражается не только позвоночник, но и периферические суставы, — в соответствии с международными рекомендациями по этому заболеванию необходимо было начать применение препарата, способного модифицировать течение заболевания. Мы выбрали один из таких препаратов, который будет наиболее безопасным в данном случае. Этот препарат мы начнем применять завтра», — отмечают врачи.





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