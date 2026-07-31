Зураб Ментешашвили, осужденный за повторное перекрытие проспекта Руставели, покинул заключение

31.07.2026 12:04





Зураб Ментешашвили, осужденный за повторное перекрытие проспекта Руставели, покинул заключение.



Ментешашвили был освобожден из пенитенциарного учреждения после отбытия 9-месячного заключения.



Для справки, Зураб Ментешашвили был задержан 1 ноября 2025 года. Расследование было начато по части 1 статьи 347 УК, которая касается нарушения правил проведения собраний или манифестаций. Ментешашвили впервые был задержан за аналогичные действия в административном порядке 24 октября 2025 года и приговорен к семи дням лишения свободы. Соответственно, в связи с повторным совершением деяния в отношении него было начато расследование по Уголовному кодексу.





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