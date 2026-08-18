Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Батумский городской суд оштрафовал журналиста Кобу Партенадзе на 2000 лари


18.08.2026   20:39


Батумский городской суд по делу об административном правонарушении оштрафовал сотрудника Аджарского телевидения и радио Кобу Партенадзе на 2000 лари. Решение принял судья Александр Гогуадзе.

По словам адвоката Темура Кавшбая, он недоволен решением суда, поскольку ожидал, что суд ограничится устным предупреждением.

Для справки, Коба Партенадзе был задержан два дня назад по факту административного правонарушения, вчера он был освобожден из изолятора под подписку.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна