Батумский городской суд оштрафовал журналиста Кобу Партенадзе на 2000 лари

18.08.2026 20:39





Батумский городской суд по делу об административном правонарушении оштрафовал сотрудника Аджарского телевидения и радио Кобу Партенадзе на 2000 лари. Решение принял судья Александр Гогуадзе.



По словам адвоката Темура Кавшбая, он недоволен решением суда, поскольку ожидал, что суд ограничится устным предупреждением.



Для справки, Коба Партенадзе был задержан два дня назад по факту административного правонарушения, вчера он был освобожден из изолятора под подписку.





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