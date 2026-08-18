Международная платформа Designboom опубликовала статью о новом проекте Starring Georgia — «Сад Гекаты»

18.08.2026 20:46





««Сад Гекаты», созданный в рамках экосистемы Starring Georgia — лидера грузинской индустрии развлечений, — оживляет древнейшее культурное наследие Грузии языком современного дизайна и представляет его на международной сцене», — так международная платформа Designboom оценила новый проект Starring Georgia — «Сад Гекаты».





По информации Starring Georgia, особое значение имеет интерес международной платформы к новому грузинскому проекту, поскольку это создаёт возможность для достижений грузинской творческой индустрии занять своё место в глобальном профессиональном пространстве.



«В статье подробно описана концепция нового пространства «Сад Гекаты». Designboom представляет «Сад Гекаты» как новый тип кулинарного и пространственного опыта, созданного в Шекветили, на черноморском побережье Грузии. Одна из особенностей проекта заключается в том, что ресторан и теплица здесь не являются раздельными пространствами — живой сад сам становится частью опыта посетителя. Непосредственно в пространстве растёт почти 100 видов растений, часть которых используется на кухне и в баре. Гость может прогуляться среди растений, попробовать выращенные на месте ингредиенты и забрать живое растение домой.



Designboom — одна из наиболее влиятельных международных платформ в сфере архитектуры, дизайна и современной культуры. Ежемесячно её посещают миллионы читателей, среди которых архитекторы, дизайнеры, девелоперы, студенты и другие профессионалы отрасли. Появление грузинского проекта на Designboom означает, что он выходит за рамки местного контекста и попадает в международное профессиональное пространство — туда, где представители разных стран мира открывают для себя, обсуждают и обмениваются подобными проектами.



Designboom рассматривает «Сад Гекаты» как новую модель гостеприимства, основанную на истории, культуре и опыте, которая рассказывает о местной истории Грузии на языке международного дизайна. Именно это делает проект особенно значимым: грузинская мифология и культурное наследие здесь являются не просто элементами декора, а основой пространства, дизайна и опыта посетителя.



Публикация статьи о «Саде Гекаты» на Designboom важна и для самого проекта, поскольку впервые он представлен на одной из наиболее влиятельных международных платформ в области профессионального дизайна и архитектуры. С другой стороны, попадание грузинского проекта на международную платформу означает, что грузинская история и идентичность выходят за рамки местного контекста и становятся частью международного дизайнерского дискурса.



Именно поэтому эта публикация важна не только для конкретного проекта, но и в целом для утверждения современного грузинского дизайна и творческих идей в глобальном пространстве, а также для более яркого представления Грузии на международной арене как современной, интересной и инновационной страны.



Визуальная и пространственная реализация идеи «Сада Гекаты» стала возможной благодаря сотрудничеству с бельгийской дизайн-студией Sempre. Натуральные материалы, грубые текстуры, органические формы и растительный покров создают непрерывный диалог между древней культурой Колхиды, современным интерьером и живой природой. Особое внимание уделено также расписной вручную керамической плитке, в которой древние колхидские орнаменты переосмыслены в современной форме.



Один из главных посылов статьи заключается именно в этом: «Сад Гекаты» — это не просто ресторан или теплица, а попытка объединить в одном пространстве культурное наследие Грузии, мифологию, природу, современный дизайн и гастрономию. К этому добавляются гурийские вина, которые, по оценке Designboom, связывают современное пространство с „8 000-летней винодельческой традицией» Грузии», — говорится в информации Starring Georgia.





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