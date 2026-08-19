Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III совершает праздничное богослужение в женском монастыре Самтавро

19.08.2026 11:12





Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III совершает праздничное богослужение в женском монастыре Самтавро.



Богослужение началось в 10:00.



Православная церковь 19 августа отмечает Преображение Господне. В связи с праздником в храмах будут совершены богослужения.



Согласно религиозному учению, праздник Преображения Господня входит в число 12 великих праздников.



Согласно религиозной литературе, его особенность заключается в том, что на горе Фавор Иисус Христос явил своё Божественное величие перед тремя своими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном.



Согласно Евангелию, в это время Моисей и пророк Илия, явившиеся в небесной славе, беседовали со Спасителем о тех страданиях и мучениях, которые ожидали его в Иерусалиме. Затем апостолов осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Матф. XVII, 5). Испугавшиеся видения ученики пали ниц, а когда подняли глаза, перед ними стоял только Иисус. Он предупредил будущих апостолов никому не рассказывать об увиденном, пока он не воскреснет из мёртвых.



Как известно, в Иерусалиме ежегодно совершаются три видимых чуда: на Пасху — схождение Небесного огня, на Крещение (19 января) — обратное течение реки Иордан, а 19 августа, в ночь на Преображение, — появление облака на горе Фавор.





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