Житель Батуми заявил, что его избили сотрудники Credo Bank

31.08.2026 20:44





Житель Батуми Тамаз Мирианашвили заявил, что сотрудники Credo Bank избили его в одном из отделений банка. По его рассказу, расправа началась в кабинете менеджера и затем продолжилась в фойе. Об этом сообщил телеканал TV Pirveli.



По словам пострадавшего, он забыл внести платеж по кредиту, после чего с ним связался сотрудник Credo. Мирианашвили внес как платеж, так и сумму штрафа за просрочку, но деньги не списались и ему начислили дополнительный штраф. Он пришел в отделение, дабы разобраться в проблеме. Между ним и одним из сотрудников произошел словесный конфликт, после чего сотрудники начали его избивать.



«Со мной связывается сотрудник банка, некий Мераб. Я объяснил ему, что проблема со стороны банка, попросил разобраться и положил трубку, так как был довольно занят. Через несколько минут этот человек перезванивает мне и говорит, мол, наверное, разъединилось. Я ответил: "Я сам скинул, так как занят". На что он мне говорит: "Если вам не интересно ваше дело, почему оно должно интересовать меня?". Он разговаривал со мной пренебрежительно, я спросил: "Вы говорите со мной как сотрудник банка или мы разбираемся на улице?".



Я пришел, чтобы выразить свое недовольство, меня провели к менеджеру. Мы сели, я объясняю ситуацию, что его сотрудник разговаривал со мной очень хамски. И пока я это объясняю, в этот момент данный человек входит в кабинет. Он очень агрессивно начинает выяснять со мной отношения. Когда коллеги его выводили, он повернулся ко мне: "Раз пришел, то кому ты что сделаешь, ты, х...". На это я не сдержался и ответил матом. Сразу после этого он сам кинулся на меня с кулаками и ударил, а его коллега, стоявший справа от меня, ударил меня кулаком по голове и ногой в ногу. Меня сбили с ног, начали пинать и продолжали избивать», — говорит пострадавший.



В Credo телеканалу TV Pirveli сообщили, что им известно про данный случай и сейчас проводится проверка, которая пока не завершена, в связи с чем «рано делать оценки».



МВД начало расследование по статье 126 УК Грузии — насилие. По информации TV Pirveli, из банка изъяты записи с камер наблюдения, а также допрошены сотрудники и предполагаемые участники насилия.





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