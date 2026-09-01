В Сванети пропала иностранная туристка

01.09.2026 12:08





В Сванети пропала девушка: Хмелева Мария Александровна, 20 лет. ​Она путешествует по Грузии одна на арендованной Mazda CX-5 (номер RZ-828-ZR).



30 августа утром выехала из гостиницы в Местиа и около 13:00 последний раз выходила на связь, собираясь на ледник Чалаади и дальше в Батуми.



Её автомобиль нашли на парковке у ледника Чалаади, на месте работают спасатели.



​Приметы: рост 170 см, стройная, волосы темные прямые до плеч. Была одета в укороченные джинсы и желтые кеды.



​Если вы были на леднике Чалаади 30 или 31 августа, видели Марию или её машину, или что-то знаете ее о местонахождении, просьба позвонить по номеру "112".



На момент 6 утра 1 сентября, девушка ещё не найдена.





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