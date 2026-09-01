|
|
|
В Сванети пропала иностранная туристка
01.09.2026 12:08
В Сванети пропала девушка: Хмелева Мария Александровна, 20 лет. Она путешествует по Грузии одна на арендованной Mazda CX-5 (номер RZ-828-ZR).
30 августа утром выехала из гостиницы в Местиа и около 13:00 последний раз выходила на связь, собираясь на ледник Чалаади и дальше в Батуми.
Её автомобиль нашли на парковке у ледника Чалаади, на месте работают спасатели.
Приметы: рост 170 см, стройная, волосы темные прямые до плеч. Была одета в укороченные джинсы и желтые кеды.
Если вы были на леднике Чалаади 30 или 31 августа, видели Марию или её машину, или что-то знаете ее о местонахождении, просьба позвонить по номеру "112".
На момент 6 утра 1 сентября, девушка ещё не найдена.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна