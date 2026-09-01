В Тбилиси прошла акция с требованием отпустить россиянина Дениса Куланина в третью страну

01.09.2026 14:31





В Тбилиси прошла акция протеста у Департамента миграции МВД Грузии с требованием отпустить россиянина Дениса Куланина в третью безопасную страну. Гражданин РФ, осужденный после участия в проевропейских акциях, был недавно помилован президентом, но так и не смог покинуть Грузию.



Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели по обвинению в повреждении автомобиля МВД и приговорен к 2 годам лишения свободы. 28 августа президент Михаил Кавелашвили помиловал 226 заключенных – на свободу вышли все, кроме россиянина. По решению Тбилисского городского суда до завершения процедуры выдворения его перевели в Центр временного размещения Миграционной службы.



Сторонники Дениса Куланина купили ему авиабилет на рейс 1 сентября в третью страну. Правозащитники утверждают, что по закону он имеет право добровольно покинуть Грузию, выбрав направление самостоятельно. Они опасаются, что гражданина РФ депортируют на родину, где ему может грозить опасность. Куланин, в частности, высказывался в поддержку Украины.



Участники акции протеста у миграционной тюрьмы потребовали, чтобы россиянину позволили покинуть Грузию и отправиться в страну по своему выбору.



Адвокат Куланина вышла к протестующим с письмом от своего подзащитного. В нем гражданин РФ поблагодарил собравшихся за поддержку, назвав их «грузинской семьей, которая со мной». Он также сообщил, что год назад подписывал какой-то документ, содержание которого ему не было известно. Позже, узнав, что речь шла о прошении о помиловании, Денис отказался от него.



«Я подписал неизвестный мне документ в июле 2025 года и очень об этом пожалел, когда узнал, что это помилование. Я писал отказ, но видимо его проигнорировали. Мне жаль, что я на свободе, а прекрасные люди сидят в тюрьме!».



Куланин также добавил, что сейчас его «пытаются выкинуть в Россию».





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