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Сразу после освобождения Элисо Киладзе начнет разоблачать Мамуку Мдинарадзе - адвокат


01.09.2026   17:40


Элисо Киладзе сразу после освобождения обязательно начнёт разоблачать Мамуку Мдинарадзе ­- у неё сохранены доказательства, в том числе, в связи с криптовалютой, - об этом журналистам заявила адвокат находящейся в заключении журналистки Элисо Киладзе - Натия Котрикадзе.

«Всем известно, что Элисо Киладзе сделала заявление о Мамуке Мдинарадзе в связи с криптовалютой, и именно это было основанием задержания Элисо Киладзе в той форме, в какой её задержали. Это был заказ Мамуки Мдинарадзе, который был выполнен, однако до конца выполнить не смогли, поскольку он отошёл от политики.

У Элисо Киладзе есть доказательства, в том числе в связи с той криптовалютой, они у неё сохранены. Как только она выйдет, обязательно начнёт разоблачать Мдинарадзе доказательствами, а не так, как Мдинарадзе сделал в отношении Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили и других лиц, те грязные вещи, которые себе позволил. Элисо Киладзе начнёт разоблачать всех в связи с данной темой и обвинениями»,- заявила Котрикадзе.


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