Сразу после освобождения Элисо Киладзе начнет разоблачать Мамуку Мдинарадзе - адвокат

01.09.2026 17:40





Элисо Киладзе сразу после освобождения обязательно начнёт разоблачать Мамуку Мдинарадзе ­- у неё сохранены доказательства, в том числе, в связи с криптовалютой, - об этом журналистам заявила адвокат находящейся в заключении журналистки Элисо Киладзе - Натия Котрикадзе.



«Всем известно, что Элисо Киладзе сделала заявление о Мамуке Мдинарадзе в связи с криптовалютой, и именно это было основанием задержания Элисо Киладзе в той форме, в какой её задержали. Это был заказ Мамуки Мдинарадзе, который был выполнен, однако до конца выполнить не смогли, поскольку он отошёл от политики.



У Элисо Киладзе есть доказательства, в том числе в связи с той криптовалютой, они у неё сохранены. Как только она выйдет, обязательно начнёт разоблачать Мдинарадзе доказательствами, а не так, как Мдинарадзе сделал в отношении Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили и других лиц, те грязные вещи, которые себе позволил. Элисо Киладзе начнёт разоблачать всех в связи с данной темой и обвинениями»,- заявила Котрикадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





