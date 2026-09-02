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МВД: Тамаз Элизбарашвили задержан в административном порядке


02.09.2026   10:30


Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили задержан по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает неподчинение законному требованию полицейского. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили был задержан во время обыска в его квартире. Правоохранители посадили Элизбарашвили в полицейский автомобиль в наручниках. На месте было шумно.

До этого полиция провела следственные действия в его машине. В МВД сообщили, что обыск автомобиля Тамаза Элизбарашвили проведен в рамках расследования дела об угрозах и незаконном приобретении -хранении оружия.


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