При обыске личного автомобиля жилого дома Элизбарашвили не было изъято ничего противозаконного - адвокат

02.09.2026 13:36





По словам адвоката бизнесмена Тамаза Элизбарашвили Лексо Свимонишвили, в результате обыска дома и личного обыска Элизбарашвили правоохранители не изъяли ничего противозаконного.



Как заявил Свимонишвили в беседе с «Интерпрессньюс», сегодня он посетит Элизбарашвили в изоляторе временного содержания.



«Он помещён в изолятор временного содержания №3 городского управления. Вчера поздно вечером я заходил к нему, сегодня также планирую его посетить. Он говорит о предположительном нарушении его прав со стороны полицейских, более подробно я планирую обсудить с ним этот вопрос сегодня.



Предположительно, у них была информация о том, что в собственности Тамаза Элизбарашвили имелось огнестрельное оружие, однако из дома не изымали никаких предметов или веществ, которые были бы незаконными. О других деталях на данном этапе говорить не могу, я физически не знаком с материалами дела, поскольку Тамаз Элизбарашвили не является обвиняемым и мы не являемся стороной [дела]», — заявил Свимонишвили.



Что касается его коллеги, ещё одного адвоката Элизбарашвили Ии Сиранашвили, то вчера вечером её перевезли в клинику «Вивамед».



«Я не знаю о её конкретном состоянии, мне не удалось установить с ней физический контакт. Её перевезли в клинику на обследования, другие коллеги также выразили ей солидарность, председатель ассоциации также находился на месте. В клинике заявили, что оставят её там до утра. Однако на данном этапе я не знаю, где она находится, мне не удалось связаться с ней», — заявил Свимонишвили.





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