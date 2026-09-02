Amnesty International: Грузинские власти должны обеспечить, чтобы Денис Куланин не был депортирован в Россию

02.09.2026 13:58





Власти Грузии должны обеспечить, чтобы гражданин России Денис Куланин не был депортирован в Россию, где в нынешних условиях жёстких репрессий в отношении противников войны он может столкнуться с реальным риском произвольного преследования и заключения под стражу, пыток или другого ненадлежащего обращения, — говорится в заявлении заместителя директора направления Восточной Европы и Центральной Азии организации Amnesty International Дениса Кривошеева.



«Денис Куланин публично выступал против войны России в Украине и выражал поддержку Алексею Навальному — оба этих действия считаются в России преступлениями и наказываются лишением свободы. Власти Грузии должны обеспечить, чтобы он не был депортирован в Россию, где в нынешних условиях жёстких репрессий в отношении противников войны он может столкнуться с реальным риском произвольного преследования и заключения под стражу, пыток или другого ненадлежащего обращения», — говорится в заявлении.



По утверждению организации, Грузия обязана соблюдать принцип невысылки.



«Грузия обязана соблюдать принцип невысылки, который запрещает перемещение любого человека в страну, где он сталкивается с реальной угрозой серьёзного нарушения прав человека. Власти Грузии также должны обеспечить Денису Куланину возможность эффективно обратиться за международной защитой, в том числе добровольно выехать в безопасную третью страну», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





