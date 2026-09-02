Адвокат: Элизбарашвили задержали, когда он пытался спрыгнуть с балкона

02.09.2026 19:38





Адвокат бизнесмена и зоозащитника Тамаза Элизбарашвили Ия Сиранашвили утверждает, что полиция задержала его в момент, когда он пытался спрыгнуть с балкона. Именно за это ему вменяют неповиновение сотрудникам полиции.



«Когда господин Тамаз увидел, как меня избивают, как толкнули и повалили на пол его супругу, услышал плач своих напуганных детей — от всего этого насилия человек пришел в отчаяние и решился на самоубийство, а именно — попытался спрыгнуть с балкона. В этот момент его и задержали те самые полицейские, которые избивали меня. Человека довели до попытки суицида, а теперь вменяют неповиновение», — рассказала Ия Сиранашвили журналистам.



Другой адвокат, Лексо Свимонишвили, заявил, что после перевода в изолятор временного содержания Элизбарашвили стало плохо и потребовалась его госпитализация.



«Поздно ночью, когда господина Тамаза поместили в изолятор и я его навестил, он потерял сознание прямо в камере, после чего его экстренно доставили в клинику. В больнице он пришел в себя. Он связывает случившееся с бесчеловечным обращением со стороны полицейских, в том числе с психологическим давлением, чрезмерно затянутыми наручниками и так далее. Он зафиксировал этот факт в изоляторе, и сегодня с ним уже провел беседу следователь городской прокуратуры в присутствии адвокатов», — сказал Свимонишвили телеканалу Formula.



Ранее стало известно, что Тамаз Элизбарашвили в знак протеста объявил голодовку.



Напомним, накануне сотрудники МВД провели обыск сначала в автомобиле предпринимателя, а затем и в квартире. Основателя приюта для собак проверяли на основании двух статей Уголовного кодекса — угроза (статья 151) и противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия (статья 236).



Во время обыска квартиры Элизбарашвили произошел конфликт, после которого бизнесмен был задержан в административном порядке по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. При этом адвокат Элизбарашвили Ия Сиранашвили заявила, что во время обыска подверглась насилию со стороны правоохранителей. По данному факту начато расследование.



Сам Элизбарашвили утверждает, что заявление на него написали сотрудники проправительственного телеканала «Имеди», с которыми 30 августа в одном из ресторанов Тбилиси у него произошла словесная перепалка. По словам бизнесмена, работники телеканала первыми напали на него и угрожали из-за его политической позиции.



Источник: SOVA

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