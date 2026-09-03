Прокуратура считает закрытым дело Дито Джорбенадзе, но все равно допросит Гарибашвили

03.09.2026 10:37





“4 апреля 2026 года в рамках проводимого министерством внутренних дел расследования по факту самоубийства Лазаре Джорбенадзе проведён ряд следственных и процессуальных действий», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



Согласно информации ведомства, по делу допрошены лица, имевшие отношение к погибшему, в том числе члены семьи погибшего и его супруга, на основании чего на данном этапе достоверно подтверждён факт самоубийства.



«Несмотря на вышеизложенное, на основании публично сделанных заявлений осуждённого Ираклия Гарибашвили и других лиц, в рамках проводимого министерством внутренних дел расследования под надзором прокуратуры будут допрошены Ника Гварамия; Ирма Инашвили; Нанука Жоржолиани; Хатия Деканоидзе; Тазо Датунашвили; Гия Хухашвили; Георгий Лилуашвили; Заза Давитая; Эрмиле Немсадзе; Георгий Гигаури.



По указанному уголовному делу также будет допрошен Ираклий Гарибашвили.



С учётом высокого общественного интереса, если по результатам допроса указанных лиц в связи с фактом самоубийства Лазаре Джорбенадзе станут известны какие-либо новые обстоятельства, мы дополнительно предоставим обществу информацию», — говорится в заявлении прокуратуры.





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