В Телави питбуль напал на свою хозяйку

04.09.2026 14:09





На женщину в возрасте до 50 лет набросилась собственная собака и нанесла ей множественные травмы. Чтобы спасти пострадавшую, собаку ликвидировали.



Женщина получила повреждения в разных частях тела, в том числе серьёзную травму в области глаза.



Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию на глазу. В настоящее время её состояние стабильное.



По словам очевидцев, собака вела себя крайне агрессивно, на место вызвали полицию.



По факту произошедшего начато расследование по статье 124 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.





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