В конфликте с бизнесменом Элизбарашвили участвовали ведущие канала «Имеди»

04.09.2026 16:03





Свидетелями по уголовному делу против известного зоозащитника и бизнесмена Тамаза Элизбарашвили проходят сотрудники проправительственного телеканала «Имеди». Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.



Свое участие подтвердил ведущий подкаста «FAKE Контроль» на канале «Имеди» Шако Кучашвили. Известно, что в деле также фигурируют его соведущие Ника Клдиашвили и Сандро Гамсахурдия (последний также готовит сюжеты для программы «Имедис квира»).



По словам Кучашвили, 30 августа в ресторане «Схва» у него действительно произошел словесный конфликт с Элизбарашвили из-за «оскорбительных комментариев в адрес его семьи», сделанным бизнесменом в соцсетях в прошлом. При этом ведущий утверждает, что драки или нецензурной брани не было, а его друзья лишь пытались разрядить обстановку. Кучашвили также заявил, что не вызывал полицию, но дал показания следователям. На звонки журналистов второй участник инцидента, Сандро Гамсахурдия, не ответил.



Имена других фигурантов дела со статусом свидетелей и пострадавших на данном этапе неизвестны.



Версия семьи Элизбарашвили существенно отличается. Супруга бизнесмена ранее заявила, что в ресторане к ее мужу подошли восемь человек, представившихся сотрудниками «Имеди», и в грубой форме потребовали извинений за его посты с руганью в адрес россиян. На следующий день Элизбарашвили опубликовал в Facebook пост с требованием извинений до конца дня, после чего, по его словам, «все восемь нападавших обратились в полицию», а силовики мгновенно начали уголовное преследование.



Сегодня, 4 сентября, Тбилисский городской суд должен избирать меру пресечения для Элизбарашвили.



Бизнесмену официально предъявили обвинение по статье 151 УК Грузии (угроза убийством или причинением вреда здоровью), которая предусматривает до 1 года лишения свободы.



1 сентября Элизбарашвили задержали в административном порядке за неповиновение полиции во время обыска в его квартире. Сам обыск проводился в рамках расследования инцидента в ресторане. Полиция искала пистолет, с которым, как утверждает прокуратура, бизнесмен вернулся в ресторан после конфликта. Обвинение по статье о незаконном ношении оружия Элизбарашвили в итоге так не предъявляли.



Адвокат бизнесмена Ия Сиранашвили заявила о насилии со стороны силовиков во время следственных действий. По факту возможного превышения полномочий сотрудниками МВД Специальная следственная служба Грузии уже начала отдельное расследование.



Источник: Новости - Грузия

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