С начала года в Грузии пропали без вести более 40 человек

04.09.2026 16:07





За первое полугодие 2026 года в Грузии зарегистрирован 41 случай пропажи людей. Об этом свидетельствует статистика МВД страны, которую приводит агентство NewPosts.



Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейским удалось установить местонахождение 25 человек (один из них был найден мертвым). В розыске остаются 16 человек.



Согласно официальным данным, подавляющее большинство пропавших — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.



Начиная с 1973 года и по сегодняшний день без вести пропавшими в Грузии числятся 1 017 человек.



Помимо поисков внутри страны, граждане Грузии числятся в пропавших и за рубежом. По данным Интерпола, в настоящее время по «желтому циркуляру» (международный запрос на поиск пропавших людей) разыскивается 21 гражданин Грузии:



Рамини Цверава (66 лет) — пропал в Грузии 11 марта 2026 года.

Михаил Гегучадзе (34 года) — пропал 1 июня 2025 года в Неаполе (Италия).

Тико Ахвледиани (34 года) и ее дочь Нино Кобуладзе (6 лет) — пропали 25 мая 2025 года в Австрии.

Реваз Джорданидзе (40 лет) — пропал 1 декабря 2024 года в Германии.

Лонда Ахмедов (18 лет) — пропал 1 ноября 2024 года в Берлине (Германия).

Гоги Долидзе (18 лет) — пропал 7 декабря 2017 года в Кобулети.

Григол Берикашвили (55 лет) — пропал 2 июля 2017 года в городе Перама (Греция).

Георгий Алиев (20 лет) — пропал 20 марта 2017 года в Грузии.

Джемал Небадзе (40 лет) — пропал 5 августа 2016 года в Грузии.

Ника Сагирашвили (26 лет) — пропал 28 мая 2016 года в Гори.

Дареджан Диасамидзе (16 лет) — пропала 7 августа 2013 года в Хелвачаурском районе.

Заза Лацабидзе (36 лет) — пропал в марте 2012 года в Хашури.

Владимир Хошбекян (56 лет) — пропал 28 января 2011 года в Республике Адыгея (РФ).

Натия Гиоргадзе (19 лет) — пропала 31 октября 2010 года в Кутаиси.

Гога Хахалеишвили (32 года) — пропал 16 января 2010 года в Грузии.

Анна Микутишвили (19 лет) — пропала 21 марта 2007 года в Тбилиси.

Мариам Гогинашвили (15 лет) — пропала 24 июля 2002 года в Грузии.

Георгий Джавани (Джаоян) (7 лет) и сестра Тамара Джавани (6 лет) — пропали в Тбилиси в 1997 году.

Георгий Мелкадзе (25 лет) — пропал 1 января 1994 года в Грузии.





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