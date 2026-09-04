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Андрия Бартишвили официально стал игроком «Арсенала»


04.09.2026   21:15


17-летний грузинский футболист Андрия Бартишвили подписал пятилетний контракт с клубом «Арсенал». Действующий чемпион Англии приобрёл футболиста у клуба «Иберия 1999» за 4,5 млн евро.

Лондонский команда опередила в борьбе за игрока одного из своих принципиальных соперников – «Ливерпуль».

Сообщается, что спортсмен успешно прошёл медицинское обследование. Ожидается, что Бартишвили присоединится к первой команде «Арсенала» в июне 2027 года, после достижения совершеннолетия. Он станет вторым грузинским футболистом, выступающим в текущем сезоне английской чемпионата, после Георгия Мамардашвили.


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